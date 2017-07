18 personeelsleden plots getroffen door ziekte bij West-Vlaams bedrijf

Bewerkt door: ADN

Sinds het begin van deze week zijn er achttien personeelsleden van Clarebout Potatoes in het West-Vlaamse Nieuwkerke getroffen door een plotse ziekte. Dat schrijft de krant La Meuse vandaag. Het bedrijf bevestigt de informatie ook aan Belga.

De zieke personeelsleden hadden allemaal dezelfde symptomen, waarbij er meestal geklaagd werd over koorts. Van braken of buikloop was er geen sprake. Twee personeelsleden liggen nog in het ziekenhuis ter observatie. Bij sommigen verdwenen de symptomen wel al na twee dagen.



Bij Clarebout staan ze voor een raadsel. "We zijn samen met de arbeidsgeneesheer en specialisten aan het bekijken wat aan de oorzaak kan liggen. Er waren enkele zieken in het verdeelcentrum, maar ook mensen uit andere afdelingen vertoonden gelijkaardige symptomen. In onze andere vestiging waar we dezelfde aardappelen verwerken is er niets aan de hand. We hebben de hygiënevoorschriften, die al heel streng zijn, nog verscherpt", aldus communicatieverantwoordelijke Gert Masselus. "Er zijn momenteel geen sporen dat het personeel zou besmet zijn geraakt door iets binnen het bedrijf, maar de testen zijn nog volop bezig", besluit Masselus.



Voorlopig komt de verwerking van aardappelen en de productie niet in het gedrang.