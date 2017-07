Deze Netflix-series kan je volledige uitkijken op weg naar jouw vakantiebestemming

Door: aja

video Zaterdag wordt weer één van de drukste verkeersdagen van het jaar. Vele vakantiegangers zullen weer uren in de file staan om naar hun vakantiebestemming te gaan. Ben jij ook één van deze (on)gelukkigen? Deze lange uren zijn misschien wel het perfecte moment om te kijken naar een nieuwe Netflix-film of een oude serie nog eens te herbekijken.

Zou het ook niet geweldig zijn als je een heel seizoen van een serie kan uitkijken terwijl jouw vader, je lief of een goede vriendin naar jullie ongetwijfeld prachtige vakantiebestemming rijdt? Het eerste wat je best doet voordat je op de achterbank kruipt, is een televisieserie of film van Netflix downloaden op je smartphone of tablet. Wat zijn nu de perfecte series en films om onderweg te bekijken. Enkele tips.



Rijd je vanuit Antwerpen naar Boulogne-Sur-Mer? waan jezelf dan in het zonnige L.A. met seizoen één van 'Flaked'



Tijdens je rit die ongeveer vier uur duurt (met 1,5 uur file bijgeteld) kan je kijken naar het leven van alcoholist Chip die elke dag zijn leugens een stap voor probeert te zijn. Zijn problemen worden alleen maar groter als hij verliefd wordt op dezelfde vrouw als zijn beste vriend. Een serie met hilarische situaties die je zeker niet onberoerd zal laten. Lees ook Al 650 kilometer vakantiefiles naar zuiden

Onderweg naar Nice? Dan doe je er vanuit Antwerpen ongeveer twaalf uur over, plus natuurlijk nog een extra vijf uur file.



Ga je op reis naar de Franse kust? Lees dan allereerst goed het nieuws over de bosbranden in Zuid-Frankrijk. Een reis van meer dan twaalf uur voor de boeg? Dat is het beste moment om naar het laatste seizoen van 'House Of Cards' te kijken, met de geweldige Kevin Spacey. Heb je nog tijd over? Dan kan je misschien kiezen voor films zoals 'War Machine' en 'Sand Castle' met respectievelijk Brad Pitt en Henry Cavill in de hoofdrol.

Vertrek je naar de badplaats Rimini aan de oostkust van Italië? Maak je dan maar klaar voor een lange rit van vijftien uur en ja hoor, de file is er al bijgeteld.



Het beste moment om de 'The Crown' nog eens naar boven te halen. Een Brits historische drama over de begindagen van Queen Elizabeth. Liever een serie over het L.A. van de jaren tachtig? Dan kan je kiezen voor de ontspannende en kleurrijke serie 'Glow' van hetzelfde team als 'Orange is the new Black'.