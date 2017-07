Door: redactie

Volgens VTM NIEUWS-journalist Faroek Özgünes is er een duidelijke link tussen de drievoudige moord in Gistel en de moord in Sint-Amandsberg. "Die link is Alexander Dean, de verdachte. Hij kende beide slachtoffers. De fotograaf heeft trouwens heel wat fotoshoots gedaan met zijn ex-vriendinnetje. Mogelijk was hij jaloers en dacht hij dat de fotograaf aan de basis lag van hun relatiebreuk."