Federaal voedselagentschap deelt lukraak promoties uit

Bewerkt door: ib

28/07/17 - 06u10 Bron: Belga

© belga.

Promoties bij het Federaal Voedselagentschap (FAVV) verlopen allesbehalve volgens het boekje. De ombudsman stelde integriteitsschendingen door topambtenaren vast. Dat schrijft De Standaard vandaag.

De invulling van vacatures voor personeel bij het Federaal Voedselagentschap (FAVV) is jarenlang niet volgens de regels verlopen. Dat staat in een vertrouwelijk rapport van de Federale Ombudsman. Bij de integriteitsschendingen zijn vier topambtenaren betrokken, onder wie de gedelegeerd bestuurder, Herman Diricks.



De werkwijze van het FAVV, stelt het rapport van de Ombudsman, leidt tot vooringenomenheid en gaat in tegen het beginsel van onpartijdigheid. Bepaalde integriteitsschendingen zijn, zo klinkt het, "een vaste praktijk binnen het FAVV, aangezien die al bestaat sinds kort na de oprichting en gehanteerd wordt voor verschillende functies".



Geen belangenvermenging

Het zorgt er niet voor dat de mensen die de job krijgen niet de juiste competenties hebben en ook belangenvermenging, zoals vriendendiensten, stelde de Ombudsman niet vast.



In een reactie meldt het FAVV dat het geen fouten gemaakt heeft en dat het de wetgeving voor personeelsbeleid volgt. Afscheidnemend minister van Landbouw Willy Borsus (MR) zou evenwel uit voorzorg en wegens juridische zekerheid de betreffende bevorderingsprocedures stopgezet hebben.