Bodybuilder verstopte moordwapen in locker in Delhaize

28/07/17 - 05u00

Veiligheidsagent Arne Nys (23) herkende Alex D. meteen, toen die de Delhaize van Oostende binnenstapte. De bodybuilder had de avond voordien zijn ex Mailys (18) en haar grootouders doodgestoken. "Ik ken hem van in de fitness en had zijn foto gezien op HLN.be", vertelt Arne.

Hij stapte op z'n dooie gemak de winkel in." Arne hielp D. nog om z'n rugzak in een locker te stoppen. "Zodra hij me niet meer zag, heb ik de politie gebeld. Aan de kassa werd hij omsingeld. In zijn rugzak zat een mes van 30 cm lang, wellicht het moordwapen. Er zat ook bezwete kledij in - hij ging de dag na de moord dus nog fitnessen."



Muisstil

Urenlang werd Alex D. door de speurders en de onderzoeksrechter gisteren op de rooster gelegd. Hij richtte dinsdagavond een drama aan in het huis van zijn ex in Moere, bij Gistel. Na hun relatiebreuk bleef D. het tienermeisje stalken. Mailys Descamps (18) en haar grootouders Gery (70) en Marie-José (65) werden aan tafel verrast. Mailys had haar moeder nog kunnen bellen die op reis was, maar het paniekerige gesprek werd bruusk afgebroken. Daarna kreeg de ongeruste moeder haar dochter en ouders niet meer aan de lijn. "De moeder belde me in paniek op", getuigt een buurman. "Ze zei dat er problemen waren met de ex van haar dochter. Ik ben meteen gaan kijken. Niemand deed open en het was muisstil. Ik hoorde een deur dichtslaan, maar ik heb meteen de politie gebeld."



