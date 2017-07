Waals parlement hanteert strak schema voor installatie regering-Borsus

Bewerkt door: KVE, ADN

Update Het Waals parlement blaast morgen om 13 uur verzamelen voor de installatie van de nieuwe Waalse regering. De PS, die op de oppositiebanken terecht komt, belooft zich constructief op te zullen stellen. Al laken de Franstalige socialisten wel dat de meerderheid van MR en cdH het reglement aanpast om in de commissies aan een meerderheid te komen.

Om 13.00 uur buigt het parlement zich over de constructieve motie van wantrouwen tegen de huidige regering van PS en cdH. Die werd woensdag ingediend. Tussen de indiening en bespreking moest een periode van 48 uur zitten. Indien die motie wordt goedgekeurd - de nieuwe meerderheid van MR en cdH beschikt over 38 van de 75 zetels - dan kan nadien de nieuwe regering de eed afleggen.



Nadien trekt minister-president Willy Borsus (MR) richting Brussel om rond 17.00 uur de eed af te leggen bij de koning. Intussen leggen de opvolgers van de nieuwe ministers in Namen de eed af als parlementslid.



Dan staat een mini-debat geprogrammeerd over een voorstel van MR en cdH om het reglement aan te passen. Momenteel tellen de commissies in het Waals parlement twaalf effectieve leden, maar telt de PS evenveel leden als MR en cdH samen. Door het aantal effectieven te doen zakken tot tien, hebben MR en cdH zes leden en de PS vier, waardoor beide partijen wel over een meerderheid in commissie beschikken.



Borsus wordt om 18.30 uur terug in Namen verwacht. Hij zal er dan de beleidsverklaring voorstellen, waarop de verschillende fracties hun repliek kunnen geven. Dat zou gebeuren tussen 20.30 en 22.30 uur.

"Rekenkundig gepruts" PS-fractieleider Christophe Collignon hekelde donderdag het "rekenkundig gepruts" om aan een meerderheid in de commissies te komen. "We hebben nog nooit commissies met tien effectieve leden meegemaakt. Het dient enkel om zo'n strakke meerderheid werkbaar te maken. Maar daardoor beperkt men parlementsleden in hun controlefunctie", luidt het.



De Franstalige socialisten zijn evenwel niet van plan de installatie van de nieuwe bewindsploeg nodeloos te vertragen. Al kan de zwangerschap van twee parlementsleden uit de meerderheid nog roet in het eten gooien. "Je moet het menselijke van het politieke scheiden. Als 'een kleintje' beslist de loop van de geschiedenis te wijzigen, zullen we uitstellen", aldus Collignon.