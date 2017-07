Jean-Paul Wahl wordt MR-fractieleider in Waals parlement

KVE

Jean-Paul Wahl, de titelvoerende burgemeester van Geldenaken, wordt de nieuwe fractieleider van de MR in het Waals parlement. Hij neemt die functie over van Pierre-Yves Jeholet, die deel uitmaakt van de nieuwe Waalse regering. Dat kondigen de Franstalige liberalen donderdag aan.

Wahl zetelt sinds 1995 bijna ononderbroken in het Waals parlement. Hij komt tijdens de debatten geregeld tussen over de werking van het parlement.



Jacqueline Galant wordt ondervoorzitster van het parlement. Ze volgt daarmee Jean-Luc Crucke op, die eveneens minister wordt in de regering-Borsus.