Luchtvaartmaatschappijen klagen over lange wachtrijen aan grenscontrole in Brussel

Airlines for Europe (A4E), een koepel van luchtvaartmaatschappijen, klaagt over lange wachtrijen en vertraagde vluchten door grenscontroles in verschillende luchthavens in Europa, waaronder Brussels Airport. "De nieuwe procedures vergen meer tijd en dat leidt soms tot serieuze vertragingen", bevestigt Brussels Airlines.