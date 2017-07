Belgische ngo's krijgen 10,5 miljoen extra voor strijd tegen hongersnood

Door: redactie

27/07/17 - 14u41

Zes projecten van Belgische ngo's in Jemen, Oeganda, Zuid-Soedan en Nigeria krijgen in totaal 10,5 miljoen euro humanitaire fondsen in de strijd tegen de hongersnood. Dat maakt minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo (Open Vld) vandaag bekend.

Minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo. © photo news.

De hongersnood in de vier landen is de zwaarste humanitaire crisis sinds de Tweede Wereldoorlog. Hongersnood 12-12 zamelde de voorbije maanden geld in om de strijd tegen de hongersnood op te voeren. De steun die De Croo nu toezegde, is een gevolg van zijn belofte in maart om elke euro die een Belg doneert te verdubbelen.



De middelen, die vrijgemaakt werden na een projectoproep, gaan naar het humanitaire werk van Oxfam, Caritas en Rode Kruis Vlaanderen/Croix Rouge de Belgique. Zij kunnen met de steun voor voedselhulp, proper water en sanitair zorgen in de vier landen.



Minder afhankelijk

"Tijdens mijn terreinbezoek aan Zuid-Soedan en Oeganda heb ik met eigen ogen gezien dat de Belgische humanitaire organisaties belangrijk werk leveren, vaak in extreme omstandigheden. De Belgische regering wil hen in dit werk ondersteunen. De boeren beginnen hun velden in te zaaien. Als we hen nu ondersteunen, kunnen ze binnen enkele maanden voldoende oogsten voor het eigen gezin en een deel verkopen op de lokale markt. Op deze manier maken we mensen weerbaarder en minder afhankelijk van internationale donoren", zegt De Croo in een persbericht.



Naast de 10,5 miljoen euro, of ongeveer 1 euro per Belg, maakte De Croo eerder dit jaar ook al 24,5 miljoen voor de strijd tegen de hongersnood. Bovendien stroomt een deel van de bijdrage van ons land aan de algemene middelen en fondsen van internationale organisaties, zoals het VN-noodhulpfonds, naar de getroffen gebieden. In totaal trekt België dit jaar 170 miljoen euro uit voor humanitaire hulp.