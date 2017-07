Brandweer heeft tot tachtig procent van smeulend hooi uit mergelgrotten gehaald

Door: redactie

27/07/17 - 13u27 Bron: Belga

Een robot van de brandweer maakt beelden van het smeulende hooi in de mergelgrotten. © belga.

De brandweermannen van het Nederlandse Zuid-Limburg en van de hulpverleningszone Oost-Limburg hebben in de nacht van gisteren op vandaag in samenwerking met de gespecialiseerde diensten vlot kunnen doorwerken voor het blussen van het smeulend hooi en stro in de mergelgrotten aan de Muizenberg in Kanne (Riemst). Tot nu toe is tachtig tot vijfentachtig procent van het hooi en stro uit de grotten verwijderd, maakte de gemeente Riemst donderdagvoormiddag bekend.