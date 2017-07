Politie klist drugskoeriers die crashen met voertuig

Door: redactie

27/07/17 - 12u02 Bron: Belga

© photo_news.

Rekkem Op de grens tussen Frankrijk en België, ter hoogte van Rekkem, kon de politie in de nacht van dinsdag op woensdag twee drugskoeriers vatten, nadat zij met hun wagen tegen enkele betonblokken reden. Dat schrijft Het Nieuwsblad donderdag en het nieuws wordt bevestigd door het West-Vlaamse parket, afdeling Kortrijk.

De drugskoeriers van Franse afkomst werden op de E17 nabij de grens opgemerkt door de politie. Toen ze hen staande wilden houden, raasden ze ervandoor in hun Fiat 500.



Even over de Franse grens, aan de voormalige grenspost in Rekkem, ging het fout. De bestuurder, een 20-jarige Fransman verloor de controle over het stuur en knalde op een rij betonblokken. Hij en zijn 22-jarige kompaan raakten gewond.



Na controle van het voertuig werd twee kilogram marihuana aangetroffen die wellicht was ingeslagen in Nederland. De twee verdachten werd in snelrecht gedagvaard voor het overtreden van de drugswet. Zij zullen zich binnenkort moeten verantwoorden voor de correctionele rechtbank.