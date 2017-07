Politie betrapt veel meer trucks met sjoemelhardware

Door: redactie

27/07/17 - 07u14 Bron: Belga

Politie controleert de tachograaf van een vrachtwagenchauffeur. © photo news.

De politie heeft vorig jaar drie keer meer vrachtwagens betrapt op 'sjoemelhardware', een ingebouwd systeem om te knoeien met de tachograaf. Dat schrijft De Tijd vandaag naar aanleiding van een parlementaire vraag van Franky Demon (CD&V) aan minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA).

Het kost de politie meer dan een halve dag werk om een truck te controleren op ingebouwde sjoemelhardware. Maar eind vorig jaar heeft de politie nieuw opsporingsmateriaal in gebruik genomen.



Vorig jaar werden zo 74 chauffeurs betrapt met de sjoemelapparatuur en in de eerste zes weken van dit jaar ging het al om 36 nieuwe gevallen. Ter vergelijking: tot 2015 betrapte de politie in een heel jaar hooguit 21 chauffeurs met de sjoemelhardware.



Volgens minister Jambon (N-VA) zijn de oude trucs van de truckers om te sjoemelen met de rij- en rusttijden, zoals het plaatsen van een magneet op de tachograaf, vandaag moeilijker toe te passen. "Maar dat betekent niet dat er minder gefraudeerd wordt", stelt hij.