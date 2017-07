Politie rijdt topdokteres klem op E314 na dood dochter (14)

KIM AERTS

27/07/17 - 05u01

© Vertommen.

Een 49-jarige neurochirurg is gisternamiddag gearresteerd, nadat haar 14-jarige dochter dood werd aangetroffen in haar appartement in Leuven. Het was de stiefvader van de tiener die de gruwelijke ontdekking deed en de hulpdiensten belde.