Verdachte van moord aan Gentse Lindenlei vrijdag voor raadkamer

26/07/17 - 18u56 Bron: Belga

De 48-jarige man die aangehouden werd na het verdachte overlijden zondagavond van een 30-jarige vrouw aan de Lindenlei in Gent, verschijnt vrijdag voor de raadkamer in Gent. Dat bevestigt de Gentse afdeling van het parket van Oost-Vlaanderen.

De Lindenlei werd zondagavond iets voor middernacht deels afgesloten door de politie voor een onderzoek naar een verdacht overlijden. Het lichaam werd gevonden in een woning. De vrouw bleek in verdachte omstandigheden om het leven te zijn gekomen. Het afstappingsteam, het labo, de wetsgeneesheer, de onderzoeksrechter en het parket kwamen ter plaatse.



Er werd een 48-jarige man opgepakt en aangehouden. Het gaat om de ex-partner van het slachtoffer. Het parket geeft voorlopig geen verdere informatie over het onderzoek. De man verschijnt vrijdag voor de raadkamer, die zal beslissen over zijn aanhouding.