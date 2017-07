Regering verhoogt uitkeringen voor alleenstaanden en eenoudergezinnen

Bewerkt door: sam

begroting In haar Zomerakkoord besliste de regering-Michel de uitkeringen te verhogen voor alleenstaanden en eenoudergezinnen, zoals de inkomensgarantie voor ouderen, het leefloon en de inkomensvervangende tegemoetkoming. Dat zal gebeuren in drie schijven, met 100 miljoen euro in 2018, 120 miljoen euro in 2020 en 150 miljoen euro in 2022.

Vanaf 1 januari volgend jaar wil de regering een verhoging met 0,7 procent van het minimumpensioen voor wie een volledige loopbaan heeft gewerkt. Het plan is ook dat een werknemer in de toekomst een deel van zijn pensioen zal kunnen opnemen en tegelijk blijven werken en pensioenrechten opbouwen.



Daarnaast wordt 100 miljoen euro voorzien voor een sociaal akkoord in de witte sector. Dat budget geldt voor vier jaar. De toekenning van sociale rechten wordt zo goed als mogelijk geautomatiseerd. In het kader van welzijn op het werk, wordt voorzien in een burn-outcoach in ondernemingen met meer dan honderd werknemers. Ook moeten werknemers kunnen deconnecteren buiten de arbeidstijd. © belga.

Psychologische hulp Minister van Sociale Zaken Maggie De Block kreeg ook groen licht voor de terugbetaling van een raadpleging bij de klinisch psycholoog. Daarvoor is 22,5 miljoen euro voorzien. De maatregel zal wellicht eind 2018 kunnen ingaan. De Belgische Federatie van Psychologen, de nationale koepelvereniging van psychologen, reageert positief op de plannen, maar wacht voorzichtig de definitieve teksten van het akkoord af.



Langer werken wordt aangemoedigd door premies van de werkgever ten gunste van oudere werknemers parafiscaal vrij te stellen. Daarnaast zal de inschakelingsuitkering voor werkzoekenden die omwille van ernstige medische redenen of een ernstige fysieke, mentale, psychiatrische of psychische beperking moeilijk werk vinden, de eerstvolgende twee jaar niet worden beperkt in de tijd. Bedoeling is dat de minister van Werk voor hen een structurele maatregel uitdoktert die vanaf 2020 ingaat. © belga.

Mysterycalls Sociale inspecteurs zullen voortaan onder specifieke voorwaarden mysterycalls kunnen uitvoeren om op discriminatie te controleren. Dat zal kunnen indien er objectieve aanwijzingen van discriminatie zijn. Om de nodige juridische ondersteuning te geven, zal de arbeidsauditeur worden betrokken.



De regering besliste overigens ook de subsidiëring van kleine OCMW's op te trekken van 55 naar 60 procent. Liefst 93 procent van de OCMW's valt onder die maatregel. De carensmaand van de zelfstandige daalt van een maand naar twee weken. Dat is de periode waarin een zelfstandige die ziek wordt of een arbeidsongeval krijgt, geen uitkering krijgt. © belga.