Buitenring tussen Tervuren en Sint-Stevens-Woluwe zondag weer open

26/07/17 - 17u11 Bron: Belga

(archieffoto) © photo_news.

Het Agentschap Wegen en Verkeer meldt dat de onderhoudswerken op de Brusselse ring tussen Tervuren en Sint-Stevens-Woluwe, die een tiental dagen geleden van start gingen, tegen dit weekend kunnen worden afgerond.

De aannemer pakte eerst de buitenring aan en werkt ondertussen ook aan de binnenring. In de nacht van 27 op 28 juli wordt de signalisatie op de binnenring weggenomen, waarna deze opnieuw wordt opengesteld voor het verkeer.



Tot en met zaterdagnacht moet het verkeer op de buitenring echter nog over twee rijstroken. De buitenring zal pas vanaf zondagochtend 30 juli volledig worden opengesteld.



Het Agentschap vraagt chauffeurs tot dan te blijven rekening houden met de snelheidsbeperkingen in de werfzone.