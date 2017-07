Filmfestival Oostende belicht homoseksualiteit met kortfilm van jonge regisseur

Bewerkt door: AJA

26/07/17 - 14u45 Bron: Belga

© Rutger Denaet.

Op het Filmfestival van Oostende gaat de kortfilm 'Anders' in première. De film van de Oostendse jonge regisseur Rutger Denaet belicht homoseksualiteit en kwam tot stand dankzij Oostende, het filmfestival en de organisatie van Mister Gay Belgium.

"Anders" gaat over het ontdekken van en leren omgaan met homoseksualiteit. De film vertelt het verhaal van een 16-jarige jongen die zich aangetrokken voelt tot jongens, maar dat zelf niet wil aanvaarden.



"Anders" is meer dan een kortfilm. Het is de bedoeling dat film deel uitmaakt van een maatschappelijke sensibiliseringscampagne rond het thema "ontdekken van je eigen geaardheid". Er wordt vooral gemikt op jongeren.