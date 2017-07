Brand in wooncomplex Ieper accidenteel, oplossing gezocht voor bewoners

Bewerkt door: ADN

26/07/17 - 13u23 Bron: Belga

© Eric Flamand.

video Uit de eerste bevindingen van de branddeskundige blijkt dat de brand in het wooncomplex in Ieper niet is aangestoken en dus accidenteel is ontstaan. Dat meldt het West-Vlaamse parket, afdeling Ieper, vanmiddag.

Gisteren ontstond omstreeks 17 uur een felle brand in woonresidentie De Sterre in Ieper, ter hoogte van de Narcissenlaan. Alle bewoners konden snel geëvacueerd worden al moesten zestien personen even ter controle naar het ziekenhuis. De brand was na een tweetal uur onder controle en ook het gemeentelijk rampenplan kon snel weer ingetrokken worden.



Het parket verzegelde het gebouw en stuurde een branddeskundige ter plaatse. Volgens de eerste bevindingen is de oorzaak accidenteel. Er is sprake van één brandhaard. © Eric Flamand.