Koppel gaat in Charleroi politie te lijf bij controle: twee agenten gewond

26/07/17 - 13u02 Bron: Belga

Archiefbeeld. © photo news.

Een automobilist en zijn vriendin hebben gisterennacht in Charleroi slagen uitgedeeld aan verscheidene agenten toen de politie hen tegenhield voor een controle. Twee politie-inspecteurs raakten daarbij gewond. Het paar is opgepakt, zo is vandaag van de woordvoerder van de lokale politie vernomen.

Een patrouille van de lokale politie van Charleroi onderschepte rond 1 uur 's nachts een voertuig dat met hoge snelheid op de avenue de Waterloo reed. Bij een controle bleek dat de bestuurder geen autoverzekering had, dat de auto niet gekeurd was en geen geldige nummerplaat had. De politie riep dus een takelwagen op om de auto weg te slepen.



De automobilist maakte zich kwaad tegen de agenten, slingerde hen beledigingen naar het hoofd en gaf een van hen vuistslagen in het gezicht. Hij trachtte met zijn vriendin in een politievoertuig weg te komen, maar vluchtte dan te voet weg, waarna hij werd ingerekend door een andere politieploeg die ter versterking was opgeroepen. Ook dan ging het paar de agenten te lijf en beschadigden ze het portier van een combi. Extra politieversterking kon het koppel uiteindelijk overmeesteren. De man bleek in het bezit van twee messen.