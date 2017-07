Malika (9) uit Brussel "veilig en gezond" teruggevonden

avh

27/07/17 - 01u15 Bron: eigen berichtgeving; Belga

© Politie.

Malika Diamatondo Khadijatou, het negenjarig meisje waarvan gisterenmorgen de verdwijning werd bekendgemaakt, is "veilig en gezond" teruggevonden. Dat kondigde Child Focus gisterenavond om iets na elven aan op Twitter. Malika werd sinds dinsdagavond vermist.

Malika #DIAMATONDOKHADIJATOU is veilig en wel teruggevonden. Hartelijk bedankt voor het retweeten van het verdwijningsbericht. — Child Focus België (@ChildFocusNL) Wed Jul 26 00:00:00 MEST 2017

Het meisje verliet toen rond 19 uur het opvangtehuis Prince Albert in Sint-Lambrechts-Woluwe, waar ze samen met haar broers en zussen geplaatst werd.



Op verzoek van de onderzoeksrechter verspreidde de federale politie gisterenochtend een opsporingsbericht, met een oproep aan eventuele getuigen om zich te melden. De verdwijning werd als onrustwekkend beschouwd.



Child Focus gaf geen details over de omstandigheden waarin of de plaats waar ze werd teruggevonden.



Ruzie

Het meisje verbleef met haar broer en zus in het opvangtehuis voor jongeren. Ze liep weg rond 19 uur nadat ze ruzie met hen had gekregen.