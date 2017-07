Doodrijder Merel De Prins vrijgelaten vanwege oogziekte

Bewerkt door: ib

26/07/17 - 05u30 Bron: Belga

Een foto van Merel De Prins op een bos bloemen die ter nagedachtenis aan haar op de plek van het ongeluk is gelegd. © belga.

De 22-jarige Muhammed ­Aytekin heeft de gevangenis om medische redenen verlaten. Dat schrijven de Mediahuis-kranten vandaag. Daarvoor kreeg hij de toestemming van de strafuitvoeringsrechtbank. De jongeman werd begin dit jaar tot vijf jaar effectieve celstraf veroordeeld voor het doodrijden van Merel De Prins (12) uit Eppegem.

"Mijn cliënt heeft een zware oogaandoening", bevestigt zijn ­advocaat Yannick De Vlaemynck. "Hij riskeert blind te worden. Er zijn onderzoeken en operaties nodig geweest om na te gaan of zijn zicht nog te ­redden valt. Momenteel zeggen artsen dat de situatie erger wordt."



Aytekin kreeg voorwaarden opgelegd, maar een enkelband moet hij niet dragen. "Mijn cliënt moet zich ter beschikking houden van het gerecht. Hij moet ook een vaste verblijfplaats hebben, mag niet naar het buitenland vertrekken en heeft een alcoholverbod gekregen", zegt zijn advocaat.



Ouders sceptisch

De ouders van Merel zijn amper op de hoogte van Aytekins toestand. "Slachtofferhulp heeft ons verteld dat er een oogoperatie nodig was, maar veel meer kregen wij niet te weten", zegt vader Kris De Prins. De ouders hebben wel vragen. "Bijvoorbeeld: hoe kon die aandoening ineens zo snel gaan? Want voor het ongeval met Merel kon hij blijkbaar nog goed zien."