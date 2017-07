Kernkabinet bereikt akkoord over begroting en structurele hervormingen

Bewerkt door: ib

26/07/17 - 04u00 Bron: Belga

Premier Charles Michel kondigde het akkoord via Twitter aan in zijn gekende stijl. © Photo News.

De federale regering heeft deze nacht een akkoord bereikt in de onderhandelingen op Hertoginnedal. Dat heeft premier Charles Michelgemeld via twitter. De topministers zijn het eens geraakt over een reeks nieuwe structurele hervormingen op het vlak van fiscaliteit, concurrentiekracht en sociale cohesie. De kmo's krijgen onder meer een fiscaal voordeel met een tarief in de vennootschapsbelasting dat op termijn daalt naar 20 procent.