Verdacht overlijden op kasteeldomein

JEW

26/07/17 - 05u00 Bron: eigen berichtgeving

© rv.

De politie heeft gisterenmorgen rond 9 uur het levenloze lichaam van de 39-jarige Jeroen Verstraete aangetroffen op een kasteeldomein aan de Antwerpse Voetweg, een zijstraat van de Antwerpsesteenweg in de Gentse deelgemeente Sint-Amandsberg. Het slachtoffer lag in een voortuin. Volgens het parket zijn er zeer ernstige aanwijzingen dat het slachtoffer in verdachte omstandigheden om het leven is gekomen.

Het labo van de Federale Gerechtelijke politie, het afstappingsteam, het parket en de onderzoeksrechter stapten ter plaatse af. Het gerecht neemt het overlijden inderdaad zeer ernstig, want het onderzoek ter plaatse duurde tot in de vooravond. Al die tijd was de Voetweg in beide richting afgespannen met politielinten.



Voorlopig is het nog onduidelijk op welke manier Jeroen, een hobbyfotograaf, om het leven is gekomen en waarom. In de omgeving hadden maar weinig mensen contact met hem.



Tweede verdacht overlijden

Zo schrikt Gent voor de tweede keer in slechts drie dagen tijd op van een verdacht overlijden. Zondagnamiddag kwam een 30-jarige Afrikaanse vrouw al op verdachte wijze om het leven in een woning in de Lindenlei in Gent. De politie pakte toen de 48-jarige Marnix V. op, de ex van het slachtoffer. Hij zou zich volgens een bovenbuur verweerd hebben nadat zij hem had aangevallen. De man zit nog steeds in de cel.