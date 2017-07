Nieuwe kasteelmoord? 39-jarige fotograaf dood teruggevonden op domein

Jurgen Eeckhout

26/07/17 - 10u15 Bron: Eigen berichtgeving

Het lichaam van Jeroen Verstraete (39) werd gisterenmorgen teruggevonden op het kasteeldomein in Sint-Amandsberg. © RV.

sint-amandsberg De politie heeft gisterenmorgen rond 9 uur het levenloze lichaam van de 39-jarige Jeroen Verstraete aangetroffen op een kasteeldomein aan de Antwerpse Voetweg, een zijstraat van de Antwerpsesteenweg in de Gentse deelgemeente Sint-Amandsberg. Het slachtoffer lag in een voortuin. Volgens het parket zijn er zeer ernstige aanwijzingen dat de man in verdachte omstandigheden om het leven is gekomen.

Het labo van de Federale Gerechtelijke Politie, het afstappingsteam, het parket en de onderzoeksrechter stapten ter plaatse af. Het gerecht neemt het overlijden zeer ernstig, want het onderzoek ter plaatse duurde tot in de vooravond. Al die tijd was de Voetweg in beide richtingen afgespannen met politielinten.



"Alle buurtbewoners kregen de politie over de vloer", zegt de uitbaatster van een fruitwinkel op de Antwerpsesteenweg. "De speurders toonden ons een foto van een grote struise man met een baard en vroegen ons of we hem kenden. Die man had ons ooit wel een kaartje gegeven omdat hij aan fotografie doet."



Jeroen Verstraete is al ruim vijftien jaar bezig met fotografie. Wat begon als natuurfotografie, met een passie voor vissen, ging over op artistieke fotografie. Momenteel kon hij een ruim portfolio voorleggen met foto's van onder meer (naakt)modellen. In het dagelijkse leven werkte hij bij het bedrijf ICTS in Zeebrugge. Dat houdt zich bezig met onderhoud en trailerverhuur van vrachtwagens.



In de omgeving hadden maar weinig mensen contact met hem. Hij woonde wel al een aantal jaar in het grote kasteel, waar hij zich ook bezighield met het verzorgen van geitjes. "We zeiden elkaar wel eens goeiedag, maar daar bleef het ook bij", zegt Gino, caféuitbater. Lees ook Dubbele moordverdachte blijft toch in de cel na gerechtelijke blunder

Dronken studente verkracht, dader waarschijnlijk van geen kwaad bewust: "Iemand die dronken is kan geen instemming geven"