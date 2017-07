Post levert verdwenen deelname aan fotowedstrijd 'ietsje' later: "Met 28 jaar vertraging toch nog gewonnen"

KOEN BATEN

Amper 15 kilometer hoefde de brief van Ilse Reniers (52) te overbruggen, maar hij deed er wel 28 jaar over. De fotowedstrijd van 'Het Laatste Nieuws' waaraan ze deelnam met haar hond Lucky heeft ze begrijpelijk niet gewonnen, maar haar nieuwe lieveling heeft wel geluk. Hij wordt verwend met een pakket dierenvoeding.

26 september 1989. Die dag postte Ilse haar brief in Dendermonde, blijkt uit de stempel op de enveloppe. Pas maandag kwam de brief aan op de redactie in Asse. In de ­enveloppe zelf zat een briefje aan onze krant voor een fotowedstrijd en een foto van Ines' hond Lucky. "k herinner mij de brief die ik op 24-jarige leeftijd schreef nog maar vaag. Het had iets te maken met Werelddierendag. Ik kreeg nooit reactie, maar nu weet ik waarom. Zo was het wel echt heel moeilijk om die wedstrijd te winnen", lacht Ilse.



Verrassing

Op het wedstrijdformulier werd een asiel in Schoonaarde vermeld om te steunen, maar dat bestaat al niet meer. Ook Lucky, de hond op de foto van toen, is in 1994 overleden op 11-jarige leeftijd. Intussen heeft Ilse het gezelschap van Brako, een Yorkshire terriër van vijf jaar oud.



De krant besloot deze hond dan maar in de bloemetjes te zetten en de vrouw te belonen voor haar brief die ze zoveel jaar geleden opstuurde. "Dit is echt een geweldige verrassing en maakt me heel erg gelukkig. Ik zal dit niet gauw vergeten. Ook de foto die ik nu na 28 jaar terugzie, zal ik laten vergroten en op mijn kast laten plaatsen zodat de herinnering blijft. Dit raakt mij echt enorm, ook al omdat mijn grootmoeder op de foto staat. Dit maakt echt mijn hele vakantie goed", lacht Ilse.