Partnergeweld pas na 35 keer aangegeven

Elke dag doen in ons land 125 mensen aangifte van huiselijk geweld, maar dat blijkt slechts het topje van de ijsberg. "Partners ondergaan de slagen ­gemiddeld 35 keer vóór ze de eerste aangifte doen", zeggen experts. "Er bestaat nog altijd veel te veel schroom om dit probleem aan te ­klagen."

Het verhaal van Sofie D. (32) uit Waregem, die door haar echtgenoot Gregory V. (34) werd omgebracht op huwelijksreis in Egypte, is jammer genoeg lang geen alleenstaand geval. Jaarlijks leidt partnergeweld in 162 gevallen tot moord, of één dode om de twee dagen. Partnergeweld komt nog vaker voor ­tijdens de vakantie, zo blijkt uit Nederlands onderzoek. "Koppels zijn dan veel meer bij elkaar en zitten op elkaars lip. En daar komen wel eens woordenwisselingen, maar ook klappen van."



Volgens Helen Blow, specialiste familiaal geweld bij het Steunpunt Algemeen Welzijnswerk, begint het vaak bij een tik en een blauwe plek, maar kan het jaren duren alvorens het slachtoffer ook daadwerkelijk de beslissing neemt om op te stappen en een nieuw leven te beginnen. "Een gewelddadige partner verlaten gebeurt zelden of nooit in één keer. Weggaan en terugkeren hoort bij het proces. Toch is geduldig blijven de boodschap. Elk slachtoffer bereikt ooit het eigen breekpunt om te beslissen: 'En nú is het genoeg'."



Volgens de experte is één van de meest frequente fouten van familie of ­vrienden dat ze er blijven op aandringen dat slachtoffers weg moeten gaan bij de partner en aangifte moeten doen. "Dat helpt niks. Je mening opdringen zorgt er enkel voor dat ze zich voor je afsluiten. Ze moeten zélf die keuze ­maken als ze er klaar voor zijn."



