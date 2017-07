CdH en MR keuren regeerakkoord unaniem goed

Bewerkt door: ib

26/07/17 - 02u15 Bron: Belga

MR-voorzitter Olivier Chastel and cdH-voorzitter Benoit Lutgen. © belga.

De partijbureaus van cdH en MR hebben gisterenavond zoals verwacht het Waalse regeerakkoord goedgekeurd.

In beide gevallen gebeurde de goedkeuring met unanimiteit. "Akkoord nieuwe meerderheid in Wallonië unaniem goedgekeurd door politiek bureau van cdH, krachtig applaus voor Benoit Lutgen", tweette cdH.



Een gelijkaardige boodschap was te horen bij de MR. "De raad van MR heeft met unanimiteit ingestemd. Lang applaus voor Olivier Chastel", klonk het in een tweet van de woordvoerder.



Premier Charles Michel was wegens de aanslepende onderhandelingen in het Hertoginnedal niet aanwezig.