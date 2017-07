Kleindochter (16) samen met grootouders doodgestoken in Moere

Bart Boterman

26/07/17

video In Moere bij het West-Vlaamse Gistel zijn gisterenavond iets over negen uur drie personen doodgestoken. De slachtoffers zijn een zestienjarig meisje en haar grootouders. De vermoedelijke dader is na een klopjacht gevat door de politie. De man zou al meerdere keren in de straat zijn geweest om het meisje te stalken en kreeg reeds een straatverbod.