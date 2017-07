Dader drievoudige moord plaatste afscheidsvideo op Youtube

Bart Boterman

26/07/17 - 06u00 Bron: eigen berichtgeving

Een beeld uit het filmpje © rv.

video De man die gisteravond zijn 17-jarige ex-liefje en haar grootouders met een mes om het leven bracht in Moere bij Gistel, verspreidde op 22 juli een afscheidsvideo op Facebookpagina en op Youtube. Daarin kondigt Alexander D. aan zelfmoord te zullen plegen. In de video spreekt de man in het Engels en maakt hij duidelijk dat er voor hem niets meer rest om voor te leven. Hij spreekt zijn moeder, zus en beste vriend aan, excuseert zich voor wat komen zou en neemt afscheid. Daarna spreekt hij zijn ex-vriendin rechtstreeks aan.

© Bart Boterman. © rv.

"Mijn vrouw... ik noem je nog steeds zo en dat kan me niet schelen. Ik hou van je. Je zal altijd in mijn hart zitten en ik zal altijd over je waken. Ook al weet ik dat je dat niet wil. Sorry dat ik je pijn heb gedaan. Het was de grootste fout in mijn leven. Ik heb mijn eigen kans om een familie te starten vergald. Ik zou terug naar die ene dag willen en de tijd terugdraaien. Wat als ik niet uit die deur was gewandeld en niet ging werken toen? Als ik was gebleven en de problemen zou hebben uitgepraat met je, zat je hier misschien bij me en was ik gelukkig. Dan zou dit allemaal niet gebeuren. Maar ik vertelde je dat je maar moest vertrekken als je me niet meer graag zag. Je zei dat je zou blijven omdat je van me hield. Maar toen ik terug kwam van het werk, was je weg. Ik had het moeten weten. Toen ik die ring op de tafel zag liggen, stortte ik in zoals nooit tevoren. Zo wil ik me nooit meer voelen. Het enige wat ik wilde, was jou bij mij hebben. Ik weet dat je niet terugkomt. Het doet zoveel pijn. Ik zou liever nu dood gaan dan je volgende week te zien met iemand anders. Alle beloftes die ik maakte, gaan mee naar mijn graf. Ik loog nooit tegen je en heb je nooit bedrogen. Ik hoopte dat jij hetzelfde had gedaan. Ik heb zelfs veel dingen kunnen voorkomen. Voor mij is dit wat ik moet doen. Veel mensen vinden dit wellicht niet de oplossing, maar ik kan deze pijn niet aan. Ik heb je honderd keer proberen terug te krijgen, maar het kon niet zijn", klinkt het in de 27 minuten durende video.



(lees verder onder de video)