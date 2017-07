Brussels advocaat verdacht van valsheid in geschrifte: "Mijn kabinet heeft hier niets mee te maken"

Bewerkt door: ib

25/07/17 - 23u46 Bron: Belga

© thinkstock.

De Brusselse advocaat tegen wie een onderzoek loopt voor valsheid in geschrifte, betwist in een korte reactie aan Belga elke betrokkenheid bij dergelijke feiten. "Het onderzoek zal aantonen dat mijn kabinet hier helemaal niet bij betrokken is", klinkt het. "Het is niet omdat mijn cliënt verdacht wordt in een dossier van valse documenten dat alle documenten die over hem worden voorgelegd, vals zijn."