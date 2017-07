Brandweer gaat morgen het hooi uit de mergelgrotten halen

KVE

25/07/17 - 23u12 Bron: Belga

Brand in Kanne Na overleg is beslist dat de brandweer morgen vanaf 10.00 uur gaat starten met het hooi uit de mergelgrotten te halen aan de Muizenberg in Kanne bij Riemst. Daarna zal de brandweer het smeulende hooi afblussen. Sinds donderdag woedt er een zeer moeilijk te blussen brand in een voorraad van achthonderd kubieke meter hooi. De brand veroorzaakt al enkele dagen rookoverlast. Om de overlast te verminderen werden gisteravond dekzeilen aan de uitgangen aan de Muizenberg bevestigd zodat de directe omwonenden minder hinder hadden.

Dinsdag bleek dat de pilaren in de mergelgrotten nog stabiel genoeg waren waardoor een totale instorting niet aan de orde is, maar het blussen in het gangenstelsel blijft te gevaarlijk omdat stukken van de mergelblokken met een gewicht tussen een en vijfhonderd kilo kunnen loskomen.



De brandweer gaat woensdag over tot een nieuwe wijze van brandbestrijding in de Cannerberg. De beslissing van de gemeenten Riemst en Maastricht in overleg met de betrokken hulpdiensten, volgde op uitgebreid onderzoek en analyse van de brandweer, zo werd dinsdagavond bekendgemaakt. "Geconstateerd is dat het gecontroleerd laten uitbranden van het hooi mogelijk zeer lang zal duren. De overlast voor omwonenden en omliggende bedrijven blijft dus ook voortduren. Na intensief onderzoek door diverse experts is vastgesteld dat gespecialiseerde hulpverleners en machines de grotten kunnen betreden. Woensdag vanaf 10.00 uur gaat de brandweer met gespecialiseerde diensten het hooi en stro uit de grotten verwijderen", zo werd dinsdagavond door beide gemeenten bekend gemaakt.



Het hooi wordt veiliggesteld en naar een centrale plek gebracht, waar het definitief geblust wordt. De hulpdiensten zullen hierbij de nodige voorzorgsmaatregelen in acht nemen.



Deze operatie zal naar verwachting enkele dagen duren. Tijdens de operatie kan de rookoverlast toenemen. Meetploegen monitoren daarom de luchtkwaliteit. Omwonenden wordt gevraagd bij overlast ramen en deuren te sluiten en ventilatiesystemen uit te schakelen. Omwille van de veiligheid blijft het gebied afgesloten. Het gangenstelsel is sowieso verboden terrein, en ook de Muizenberg blijft voor alle verkeer afgesloten.