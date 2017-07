Reiziger maakt dodelijke val in Brussels metrostation

kv

25/07/17 - 21u38 Bron: Belga

In het Brusselse metrostation Sint-Guido vond vanavond een dodelijk ongeval plaats. Het nieuws van RTL wordt bevestigd door de Brusselse openbaarvervoermaatschappij MIVB.

Rond 18.00 maakte een reiziger een fatale val van een roltrap. Volgens RTL was het slachtoffer ongeveer dertig jaar.



De politie is ter plaatse om de juiste omstandigheden van het ongeval te onderzoeken.



Door het incident werd het metrostation Sint-Guido tijdelijk gesloten. Metrolijn 5 in de richting van Hermann Debroux stopte er niet, maar inmiddels is het normale verkeer hervat.