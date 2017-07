Dashcamvideo: Hasselaar na achtervolging aangereden door spookrijdende Indiërs

Jimmy De Schrijver

25/07/17 - 21u19

video Op de Grote Ring (R71) in Hasselt heeft zich gisteravond rond 22 uur een geval van verkeersagressie voorgedaan. Een Hasselaar (30) zette de achtervolging in op twee mannen van Indiase afkomst van 26 en 27 jaar nadat die zijn broer hadden aangevallen.

Op de Gouverneur Verwilghensingel, de Grote Ring (N71), in Hasselt kwam het eerst tot een vechtpartij tussen de Indiërs en de Hasselaar. Daarbij werd met een wapenstok en een mes over en weer gezwierd, maar niemand werd geraakt.



De drie vechters stapten in hun wagen en reden achter elkaar aan. Daarbij kwam het tot een kleine aanrijding. De Hasselaar zette opnieuw de achtervolging verder, maar 5 km verder ter hoogte van het Limburgse provinciehuis, maakte het tweetal maakte plots rechtsomkeer en ging spookrijden terwijl de Hasselaar met zijn wagen achterwaarts reed. De twee Indiërs reden daarop frontaal in op de wagen van de Hasselaar. Die raakte lichtgewond en hield er een gekneusde arm aan over.



De twee Indiërs en de Hasselaar werden door de politie gearresteerd en het Limburgse parket werd ingelicht. Dat besliste het drietal te dagvaarden tot snelrecht. Ze zullen zich op korte termijn voor de rechtbank moeten verantwoorden. De broer van de Hasselaar werd niet gearresteerd. Het onderzoek naar de precieze omstandigheden wordt voortgezet.