Di Rupo over Waals regeerakkoord: "CdH past strategie van de koekoek toe"

Bewerkt door: LB

25/07/17 - 20u41 Bron: Belga

PS-voorzitter Elio Di Rupo vindt het Waalse regeerakkoord van MR en cdH vaag, dun en ambitieloos. © belga.

"Na een crisis van vier weken, die Wallonië heeft lamgelegd, komen MR en cdH met een dun en vaag akkoord zonder ambitie. Dat allemaal voor dit resultaat": zo reageert de PS op het kersverse regeerakkoord van de nieuwe Waalse regering van MR en cdH. De PS werd een maand geleden door coalitiepartner cdH aan de kant geschoven. PS-voorzitter Di Rupo schiet vandaag met scherp op cdH-voorzitter Benoit Lutgen: "Hij eigent zich het werk toe dat geleverd werd door anderen. Het cdH lijkt de strategie van de koekoek toe te passen, Lutgen wil pluimen op zijn hoed steken voor werk dat eigenlijk is gedaan door PS-ministers", stelt Di Rupo. Ecolo ziet positieve maatregelen over deugdelijk bestuur in het regeerakkoord maar vindt het ook "vaag". De bedrijfswereld is wél tevreden.

CdH-voorzitter Benoit Lutgen. © belga. "De belangrijkste hervormingen waren al in volle voorbereiding in de vorige regering met PS en cdH. Dat geldt ook voor de diepgaande hervorming van de economische instrumenten, getrokken door Jean-Claude Marcourt, en voor de afschaffing van het kijkgeld door Christophe Lacroix", zegt Elio Di Rupo.



"Meneer Lutgen kende die hervormingen. Hij eigent zich het werk toe dat geleverd werd door anderen. Het cdH lijkt de strategie van de koekoek toe te passen", stelt de PS-voorzitter.



Volgens Di Rupo heeft Lutgen de politiek aan Franstalige kant "gedestabiliseerd". Lutgen wil volgens Di Rupo ook pluimen op zijn hoed steken voor werk dat eigenlijk is gedaan door PS-ministers. "En op andere vlakken verwerpt hij dingen die hij enkele weken geleden nog zelf verdedigde. Dat is een schizofrene houding", stelt Di Rupo.



De PS maakt zich zorgen over de toekomst van Wallonië. "Het surrealistische discours van de nieuwe coalitie is niet geruststellend voor de toekomst van het gewest dat nood heeft aan ernstige en strikte leiders". Volgens Di Rupo zullen vooral de inwoners van Wallonië "verliezen door de politieke manoeuvres van het cdH". Lees ook Wallonië heeft nieuwe regering: MR en CdH bereiken akkoord zonder PS

Ecolo focust op ethiek Ecolo ziet meerdere positieve maatregelen in het nieuwe Waalse regeerakkoord van MR en cdH, vooral wat deugdelijk bestuur betreft. Achter de slogans en de goede intenties zien de Franstalige groenen echter ook veel vaagheid. Ecolo is tevreden met maatregelen rond ethiek, zoals de provinciehervorming en een verhoogde transparantie.



"Deze crisis is begonnen met ethiek", zegt covoorzitter Patrick Dupriez. "Het doet ons plezier dat er maatregelen worden hernomen die wij al lang voorstellen. Andere zaken ontbreken dan weer, zoals het verbod op de cumul tussen een lokaal uitvoerend mandaat en een job als parlementair."



De partij blijft naar eigen zeggen waakzaam: "CdH heeft zich nooit anders gedragen dan de PS, zij het minder uitgesproken", aldus Dupriez.



Ecolo heeft het er voorts moeilijk mee dat het regeerakkoord de nadruk legt op werk zonder te specificeren welk type jobs er dan moet komen. Ook concrete klimaatengagementen ontbreken. "Men zegt ons dat het akkoord van Parijs zal worden uitgevoerd. Heel goed maar hoe?", vragen de groenen.