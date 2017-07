Hevige brand in appartementsblok in Ieper: bewoners geëvacueerd

Hans Verbeke

In Ieper woedt een zware brand aan de achterzijde van het station in de residentie De Sterre, een appartementsgebouw op de hoek van de Narcissenlaan met de Tulpenlaan.

Het vuur ontstond op de benedenverdieping maar de dikke rook verspreidde zich snel - mogelijk via luchtkokers - naar de bovenkant van het zes verdiepingen tellende gebouw.



Brandweerlui van de posten Ieper, Kemmel en Poperinge snelden ter plaatse om het vuur te lijf te gaan. Ook het Rode Kruis werd opgeroepen.



De bewoners van het gebouw werden geëvacueerd, in tweede instantie gebeurde dat ook met tientallen mensen uit de vlakbij gelegen woonwijk. De geëvacueerde bewoners worden ondergebracht in een parochiaal centrum in de Crescendostraat.



Of er slachtoffers vielen bij de brand, is niet duidelijk. Ook is nog niet duidelijk hoe het vuur is kunnen ontstaan. De omgeving is afgesloten voor het verkeer.