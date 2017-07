Waterkwaliteit in West-Vlaanderen levensbedreigend door droogte

Bewerkt door: AJA

In West-Vlaanderen gaan door de aanhoudende droogte alle alarmbellen af. Het zoutgehalte in de waterlopen vertoont door de droogteperiode alarmerende tot levensbedreigende waarden, zodat het niet meer als drinkwater voor vee kan worden gebruikt. Provinciegouverneur Carl Decaluwé verlengt daarom het oppompverbod in het IJzerbekken, het bekken van de Brugse Polders en het Leiebekken tot 18 augustus.

Ondanks het minder goede weer van de voorbije dagen blijft de regenval in West-Vlaanderen beperkt. In de Westhoek blijft het zelfs uitzonderlijk droog en dat heeft grote gevolgen voor het zoutgehalte in waterlopen.



Uit de metingen door de waterbeheerders blijkt het zoutgehalte de voorbije 14 dagen in heel wat waterlopen sterk gestegen. Zoutwaarden hoger dan 4.000 mg/l vormen een risico voor de volksgezondheid, vanaf 10.000 mg/l is het zelfs levensbedreigend als drinkwater. Op meerdere plaatsen in West-Vlaanderen zijn deze kritieke zoutwaarden al ruimschoots overschreden. Deze dreigende situatie deed zich ook al voor tijdens de droge zomer van 2011, maar nu zijn de meetwaarden hoger. Lees ook Droogte is uitzonderlijk: mogelijke financiële steun voor getroffen landbouwers

