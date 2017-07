Twintigers krijgen drie jaar cel voor afpersen homo's

Bewerkt door: lvh

25/07/17 - 17u30 Bron: Belga

© thinkstock.

De correctionele rechtbank van Antwerpen heeft Benjamin R. (24) uit Sint-Niklaas en Ali N. (26) uit Beveren veroordeeld tot drie jaar cel, omdat ze vier homoseksuele mannen afpersten die ze via een datingsite hadden leren kennen. Voor feiten die op zeven andere slachtoffers betrekking hadden, werden ze vrijgesproken.

Benjamin en Ali hadden via een datingsite verscheidene (betaalde) seksafspraken gemaakt met mannen, die ze nadien bestalen, afpersten, bedreigden en belaagden. Een van de slachtoffers verwittigde op 27 januari 2015 de politie. Hij had met een zekere 'Ali' afgesproken op het Frederik Van Eedenplein op de Antwerpse Linkeroever. De man was er na afloop met zijn portefeuille vandoor gegaan. 'Ali' werd later geïdentificeerd als Benjamin R.



Op 21 december 2016 volgde een tweede klacht. Ook dit slachtoffer had met Benjamin R. afgesproken, die zich toen 'Marco' liet noemen. Benjamin was hem nadien samen met Ali blijven lastigvallen: ze hadden geld geëist en deinsden er niet voor terug geweld te gebruiken. Het slachtoffer had hen 400 à 450 euro betaald. Toen ze hem met de dood bedreigden, stapte hij naar de politie. Uit het onderzoek bleek dat Benjamin liefst 1.575 telefonische contacten met het slachtoffer had in amper zes weken tijd.



Op basis van het telefonie-onderzoek werden nog negen mannen geïdentificeerd met wie de beklaagden seksafspraken hadden gemaakt. Ook zij verklaarden afgeperst en bedreigd te zijn geweest, maar de rechtbank achtte niet alle feiten bewezen. Een derde beklaagde, die maar voor één feit vervolgd werd, werd vrijgesproken.



Slechts één man had zich burgerlijke partij gesteld, maar zijn eis tot schadevergoeding werd onontvankelijk verklaard. De beklaagden waren voor de feiten die op hem betrekking hadden, al buiten vervolging gesteld door de raadkamer.