Seefbier is eindelijk thuis

25/07/17

© Antwerpse Brouw Compagnie.

bier De Antwerpse Brouw Compagnie, die vijf jaar geleden met het Seefbier een aloud Antwerps bier herintroduceerde, keert morgen eindelijk ook fysiek terug naar Antwerpen. De brouwerij neemt een nieuwe brouwzaal in gebruik in het Noorderpershuis, een oude havensite op het Antwerpse Eilandje. Tot nu toe werden de bieren van de Antwerpse Brouw Compagnie gebrouwen bij Roman in Oudenaarde.

De bedrijfsleiding had bij de lancering van Seefbier al aangegeven op termijn het bier op Antwerpse bodem te willen brouwen. Vijf jaar later komt het Seefbier, waaraan ook de volkswijk Seefhoek zijn naam dankt, dus eindelijk weer 'thuis'. Dat werd mede mogelijk gemaakt door achthonderd crowdfunders.



"Het is al heel lang geleden dat er in Antwerpen, met ooit meer dan honderd brouwerijen, nog een brouwerij bijkwam", meldt de Antwerpse Brouw Compagnie. "Het mooie is dat dit een op en top Antwerpse brouwerij is: lokaal en onafhankelijk en opgericht, gegroeid, en gesteund vanuit lokale bierliefhebbers en vanuit het historische Seefbier, hét originele bier van de stad."



Het bedrijf plant in het midden van de brouwzaal ook nog een proeflokaal waar bezoekers de verschillende bieren die er gebrouwen worden, kunnen proeven terwijl ze het brouwproces van nabij volgen. Ook in een ommuurde binnentuin zal je van de lokale brouwsels kunnen genieten. De opening daarvan is voor binnen enkele weken gepland.