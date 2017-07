Pools bedrijf gaat eerste elektrische MIVB-bussen bouwen

Bewerkt door: lvh

De eerste volledig elektrische bussen voor de Brusselse openbaarvervoermaatschappij MIVB zullen niet door een Belgische, maar door een Poolse busbouwer worden gemaakt. Dat werd bij de MIVB vernomen. De Belgische busbedrijven, VDL Bus en Van Hool, dienden geen offerte in.

De bestelling omvat zeven elektrische 'midibussen'. Die bussen zijn iets kleiner dan het standaardmodel. De MIVB zal ze inzetten op de 'Citybuslijn' die via de voetgangerszone van het centrum passeert en die de bovenstad verbindt met de benedenstad. De eerste bussen zouden eind volgend jaar geleverd moeten worden.



Voor de midibussen moeten geen laadpalen worden geïnstalleerd. Ze laden 's nachts in de stelplaats op. In een volgende fase zal de MIVB ook elektrische standaardbussen en gelede bussen testen, waarbij die laatsten ook langs het traject zouden kunnen opladen. De busvloot van de MIVB zou tegen 2030 volledig elektrisch moeten zijn.



Solaris is geen onbekende speler in België. In januari haalde het een order van meer dan tweehonderd hybride bussen binnen bij de Waalse openbaarvervoermaatschappij TEC.