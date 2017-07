Online shoppen op Europese sites loopt regelmatig fout

Bewerkt door: lvh

25/07/17

Shopt u wel eens online? Dan bent u niet alleen. Steeds meer Europeanen kopen spullen via het internet, ook bij handelaars uit andere Europese lidstaten. Bij bijna een kwart van de aankopen binnen de EU loopt het echter fout. Dat blijkt uit een rondvraag door de Europese Commissie.

Uit het "scorebord" van de Europese Commissie blijkt dat steeds meer EU-burgers via internet producten bestellen. Vorig jaar ging het om 55,1 procent, zowat 5 procentpunt meer dan in 2014. Ook het vertrouwen in onlineshoppen stijgt, zowel voor aankopen in het eigen land als voor bestellingen in een ander EU-land. Zo heeft 57,8 procent van de bevraagde EU'ers vertrouwen in handelaars in een ander EU-land, ruim 21 procentpunt meer dan twee jaar eerder.



Nochtans melden 24,2 procent van de klanten problemen bij een aankoop in het buitenland (+6,7 procentpunt). Hun betaling werd bijvoorbeeld geweigerd of de handelaar liet weten niet aan hun land te leveren. Er zijn in het algemeen wel minder klachten (voor binnenlandse en grensoverschrijdende transacties) en de consumenten zijn meer tevreden over de afhandeling ervan.



Ook de winkeliers blijken trouwens terughoudend om over de grens te verkopen. Ze zijn bang voor fraude en wanbetalers. Maar ook verschillende btw- en andere regels weerhoudt ze ervan hun online activiteiten uit te breiden. Slechts vier van de tien onlineondernemingen zeggen volgend jaar over de grens goederen te zullen aanbieden.



De Europese Commissie lanceerde eerder al voorstellen om de onlineverkoop en zijn regels te harmoniseren. Ze breidde onlangs nog de procedure voor kleine financiële geschillen uit tot 5.000 euro.