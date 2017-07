Demir: "De beslissingen van Unia zijn politiek en wereldvreemd"

Door: redactie

25/07/17 - 13u12 Bron: Knack

© belga.

Staatssecretaris Zuhal Demir (N-VA) spaart in een interview met Knack haar kritiek op het gelijkekansencentrum Unia niet. "De beslissingen van Unia zijn politiek en wereldvreemd."

Demir haalde in het verleden al enkele keren uit naar het gelijkekansencentrum Unia. Ook deze keer spaarde ze haar kritiek niet. "Ik ben alleen vóór de bestrijding van discriminatie en ik vind dat we ons beter niet met non-problemen bezighouden", begint Demir.



"Het boerkiniverbod, bijvoorbeeld. Weet u hoeveel meldingen daar vorig jaar over zijn binnengelopen? Elf! En daar zaten dan nog mensen tussen die vóór het verbod waren. Maar doordat Unia zich geroepen voelde om in een advies van twaalf pagina's te schrijven dat het boerkiniverbod juridisch ongegrond is, werd een non-probleem plots een echt probleem", klinkt het nog.



"Bovendien", gaat de staatssecretaris verder, "kan ik alleen vaststellen dat Unia de wet altijd op een heel eigenzinnige manier interpreteert. Steeds vaker stappen internationale en buitenlandse instellingen af van het principe van blijheid, vrijheid. Alleen Unia mist die boot. Hun beslissingen zijn niet onafhankelijk ,maar politiek. En soms ook nog ronduit wereldvreemd."