Voedselagentschap haalt met insecticide besmette eieren uit de handel

25/07/17 - 12u31 Bron: Belga

© stock.xchng.

Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) heeft eieren van een aantal Vlaamse pluimveebedrijven uit de handel gehouden, nadat uit testen was gebleken dat ze gecontamineerd waren met fipronil, een insecticide. Dat schrijven Gazet Van Antwerpen en De Standaard, en het FAVV bevestigt dat de verdere verhandeling van besmette eieren gestopt is. Er is geen gevaar voor de volksgezondheid, stelt het Voedselagentschap wel.

De testen kwamen er onder meer nadat de politie vorige week donderdag in Ravels was binnengevallen bij een bedrijf dat reinigingsmiddelen levert aan pluimveebedrijven. Aangezien het gerechtelijk onderzoek nog lopende is, wil het FAVV voorlopig weinig kwijt over de zaak.



"In samenwerking met het parket voert het Voedselagentschap momenteel een onderzoek uit naar het gebruik van fipronil in de pluimveesector", klinkt het dinsdag in een reactie. "Het gebruik van dit middel is niet toegestaan in deze sector. Op basis van de uitgevoerde risicoanalyse werd tot op heden geen gevaar voor de volksgezondheid vastgesteld. Dit is echter geen reden om niet op te treden: het product mag niet aanwezig zijn in eieren. De verdere verhandeling van eieren waarvan het Voedselagentschap weet dat ze gecontamineerd zijn, werd dan ook gestopt."