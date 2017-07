Wolken blijven tot het weekend en we krijgen af en toe regen

Door: redactie

In het westen krijgen we deze voormiddag afwisselend opklaringen en wolkenvelden met nog een kans op een bui, elders wisselend tot zwaarbewolkt met ook daar buien. Na de middag wordt het stilaan droog en zonniger vanaf de kust, en trekken de buien geleidelijk naar het oosten van het land, waar eventueel een donderslag mogelijk is. De maxima bedragen 14 tot 21 graden bij een matige tot af en toe vrij krachtige wind uit noordwestelijke richtingen. Dat meldt het KMI.

Dinsdagavond en -nacht wordt het droog met soms brede opklaringen, al is er kans op vorming van nevel of een plaatselijke mistbank. In het oosten kan er nog een buitje vallen. Minima van 10 tot 15 graden.



Aanvankelijk zijn woensdag, opnieuw in het oosten van het land, wat buien mogelijk, maar later op de dag wordt het overal droog, weliswaar met een toenemende bewolking vanaf het westen. 's Avonds en 's nachts trekken regen en buien van west naar oost over het land. De maxima klimmen tot 17 à 18 graden in Hoog-België en 23 of lokaal 24 graden in de rest van het land.



Op donderdag opnieuw wisselend tot zwaarbewolkt weer, met vooral in het oosten en zuidoosten van het land kans op enkele buien. Het blijft wel overwegend droog. In het centrum wordt het rond de 20 graden. Ook vrijdag hetzelfde weerbeeld, al blijft het dan op een lokale bui na droog.