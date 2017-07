Ouders overleden scout verwijten leiding niets: "Élk kind élke seconde zien: dat kan niet"

NADINE VAN DER LINDEN

25/07/17 - 05u00

Het meer van Bütgenbach, waar de 15-jarige scout Sebastiaan in verdronk. © belga.

"Niemand moet zich ook maar het minste verwijt maken over de dood van onze ­Sebastiaan. Dit was een stom ongeluk, meer niet. Elke jeugdbeweging kan dit over­komen." Dat zeggen de ouders van de ­Izegemse scout die zaterdag overleed in het meer van Bütgenbach. Ze waren vroeger zelf leiders.

"In onze jeugd stonden we beiden ook in de leiding. We merkten toen zelf dat het onmogelijk is om elke seconde van de dag alle kinderen in de gaten te houden die door hun ouders aan ons waren toevertrouwd. Dat is vandaag niet anders. Dit had eender welke andere jeugdvereniging kunnen overkomen. We zien hoe zwaar de dood van Sebastiaan aankomt bij de leiding en zijn vrienden. Dat heeft ons geraakt. Vanaf minuut één hebben we de begeleiders op de kampplaats duidelijk gemaakt dat we hen niks kwalijk nemen, dat niemand schuldgevoelens mag hebben. We vinden ook dat ze correct en snel hebben gehandeld en gecommuniceerd, ook ten opzichte van ons. Net zoals wij zullen zij dit de rest van hun ­leven blijven meedragen en een manier moeten vinden om het te verwerken. We willen hen daarin steunen."



Alle betrokkenen ­worden de komende tijd begeleid door ge­specialiseerde hulpverleners.



