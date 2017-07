Vier maanden zwanger en vermoord op huwelijksreis: "Ze verborg al blauwe plekken op haar trouw"

KURT WERTELAERS

25/07/17

Een vrouw van 32 uit Waregem is vermoord op haar huwelijksreis in de Egyptische badplaats Sharm-el-Sheik. Haar man, Gregory V. (34), werd gearresteerd. Sofie D. was vier maanden zwanger.

Sofie D. was pas op 7 juli getrouwd met Gregory V. in Waregem. Haast niemand uit haar familie- of vriendenkring stond achter haar huwelijk. Reden was het erg opvliegende karakter van Gregory V., die de jonge vrouw geregeld klappen zou hebben gegeven. "Zelfs op haar huwelijksdag stond ze onder de blauwe plekken", getuigen enkele kennissen.



Haar eigen vader ging niet naar het trouwfeest. "Haar moeder en ik stonden niet achter dat huwelijk. Toen ze vertelde dat ze op huwelijksreis ging naar Egypte, heb ik haar nog gewaarschuwd: "Ik vrees dat je niet meer zal terugkeren."



Badkamer

Vorige week woensdag kreeg de vader het telefoontje waar hij zo voor had gevreesd: zijn dochter was overleden. De jonge vrouw werd vermoord teruggevonden in de badkamer van haar hotelkamer. Ze zou al twee dagen eerder overleden zijn, maar bruidegom Gregory V. had pas toen de politie gebeld. Hij werd meteen opgepakt voor zijn mogelijke betrokkenheid bij de dood van Sofie.



De Egyptische wetsdokter vond tal van blauwe plekken, kneuzingen en bijtwonden op haar lichaam. Hij stelde ook vast dat ze vier maanden zwanger was. Sofie D. laat twee kinderen na van 8 en 10 uit een eerdere relatie.



