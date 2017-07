Blikseminslag zet binnenkant van boom in lichterlaaie in Zerkegem

Siebe De Voogt

24/07/17

Het hevige onweer dat vanmorgen vroeg over West-Vlaanderen trok ging gepaard met flinke bliksemschichten. In Zerkegem leverde dat een spectaculair beeld op. In een weiland langs de Bekegemstraat sloeg de bliksem even voor 6 uur in op een boom. De inslag deed de stam in tweeën splijten en zette het droge hout binnenin de stam in lichterlaaie.