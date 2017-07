Vervuiling tijdens de spits gevaarlijker dan men denkt

Door: KL

De uitstoot van uw voertuig is niet enkel gevaarlijk voor voorbijgangers. Een nieuwe studie toont aan dat bestuurders en inzittenden tweemaal zoveel toxische deeltjes inademen als voordien werd aangenomen. Dat zeggen onderzoekers van Duke University.

Studies over verkeersvervuiling baseren zich gewoonlijk op gegevens van sensoren langs de weg, maar het team onderzoekers van Duke University deed zijn metingen ditmaal in de auto's zelf. Ze installeerden sensoren aan de passagierskant die congruent met menselijke longen lucht 'inademen'.



De onderzoekers ontdekten dat de vervuiling in de auto tweemaal zoveel chemicaliën bevatte als nodig is om oxidatieve stress te veroorzaken, een destructief proces voor gezonde cellen en het DNA. Die oxidatieve stress zou de ontwikkeling van onder andere hart- en ademhalingsziekten en kanker in de hand werken. Passagiers zouden tijdens de spits blootgesteld worden aan een dubbel zo hoge dosis van dergelijke schadelijke deeltjes als personen die zich langs de kant van de weg bevinden.



De resultaten kunnen wel deels verklaard worden door externe factoren. Zo kan het aantal schadelijke deeltjes in de auto variëren al naargelang de tijd dat men op de snelweg rijdt, of men in de file staat en of men de ramen geopend houdt.



Hoogleraar Michael Bergin, een van de onderzoekers: "Als zulke chemicaliën zo slecht zijn als vele onderzoekers beweren, dan moeten we ons rijgedrag serieus beginnen herdenken."