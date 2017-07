"Hoge opkomst Gentse Feesten bewijst dat circulatieplan werkt"

Door: redactie

De 174e editie van de Gentse Feesten lokte 1,3 miljoen mensen. "Vorig jaar was er een dipje na de aanslag in Nice, maar we zijn weer waar we willen zijn", zei Feestenburgemeester Christophe Peeters (Open VLD) na afloop. "Dat 1,3 miljoen mensen de weg naar de binnenstad vonden, bewijst ook dat het circulatieplan werkt."

Officieel ontvingen de Gentse Feesten dit jaar 1.290.000 bezoekers, of 75.000 meer dan vorig jaar. "Met zo'n bezoekersaantal zitten we weer op het aantal van 2014 en 2015", zegt Peeters. "1,3 miljoen bezoekers is ook beheersbaar. We willen niet terug naar 2 miljoen bezoekers, waardoor je dan voetje voor voetje door de Belfortstraat moet schuifelen."



Het valt Peeters op dat feestvierders op een duurzame manier naar de Feesten komen: vooral per fiets, via het openbaar vervoer of via de park and rides. De Lijn bracht met haar speciaal tram- en busaanbod 370.129 reizigers naar de feestenzone en terug, of 24 procent meer dan vorig jaar en een absoluut record. "Ook de bewaakte fietsenparkings werden zeer intensief gebruikt en stonden op piekuren volledig vol. Het is duidelijk dat de fiets opnieuw hét vervoersmiddel was van de Gentse Feesten."



Op piekmomenten stonden de park and rides regelmatig volzet, zegt Peeters nog. "Dankzij het circulatieplan komen meer mensen naar de Gentse Feesten met de fiets of het openbaar vervoer. Daartoe werden de nodige maatregelen genomen, die uitgebreid werden gecommuniceerd. Aan het circulatieplan, dat werd ingevoerd op 3 april 2017, werd nagenoeg niets gewijzigd tijdens deze Gentse Feesten."