Woning uitgebrand in Keerbergen

Bewerkt door: Redactie

24/07/17 - 14u38 Bron: Belga

In het Vlaams-Brabantse Keerbergen is vanochtend een woning uitgebrand. Dat meldt de brandweer.

Het vuur in woning aan het Aspergeveld brak rond 6 uur uit en richtte vooral veel schade aan op de dakverdieping. De benedenverdieping bleef grotendeels gespaard van de vlammen, maar raakte wel zwaar beschadigd door het bluswater waardoor de woning onbewoonbaar is. De bewoners konden zich tijdig in veiligheid brengen en raakten dan ook niet gewond. Het dak van de woning was bedekt met asbestleien en een gespecialiseerd bedrijf zal die nu moeten komen verwijderen. Gevaar voor de omgeving zou er evenwel niet meteen zijn.