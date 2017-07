Stalen uit Ourthe negatief, voorzorgsmaatregelen voor kampen blijven wel van kracht

Bewerkt door: lvh

24/07/17 - 14u40 Bron: Belga

Verschillende kampen moesten worden stopgezet. © HLN.

De stalen die vorige week in een zijrivier van de Ourthe werden genomen in Tenneville in de provincie Luxemburg hebben geen probleem met het water aan het licht gebracht. Dat meldt KSA Nationaal. Vorige week belandden zes leden van de jeugdbeweging die op kamp waren in het ziekenhuis met misselijkheidsverschijnselen. Aangezien ook bij verschillende andere jeugdkampen in de omgeving van de Ourthe gelijkaardige symptomen zijn opgedoken, blijven er wel voorzorgsmaatregelen gelden.

KSA Nationaal informeert momenteel al haar lokale groepen die in het gebied rond de Ourthe op kamp zijn of nog moeten vertrekken. "Er is niets gevonden in de stalen, maar gezien de problemen op verschillende plaatsen langs de Ourthe nemen we maatregelen", zegt woordvoerder Brecht Goerlandt. "Het is verboden om in de Ourthe te spelen of te baden, groepen moeten drinkwater in flessen kopen en worden aangeraden om voor het eten steeds de handen te wassen met alcogel."



Een kamp van KSA Westmalle moest vorige week woensdag worden stopgezet nadat verschillende leden misselijk waren geworden. Eerder werd ook al een kamp van Chiro Steenhuffel in Bertogne stopgezet door soortgelijke problemen en de voorbije dagen volgden ook nog scoutskampen in Durbuy en Ottré, nabij Vielsalm. Ook Scouts en Gidsen Vlaanderen liet al weten haar groepen in de regio af te raden om te zwemmen of zich te wassen in de Ourthe en haar zijrivieren.